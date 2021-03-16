250 тысяч рублей в месяц - самая высокооплачиваемая вакансия в Казани за март 2021 года

Для большинства вышеуказанных должностей работодатели искали людей со знанием английского языка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте 2021 года жителям Казани предлагали должности, месячная зарплата на которых достигала нескольких сотен тысяч рублей. Так, в пятерку самых высокооплачиваемых предложений о работе вошли руководитель филиала (250 тысяч рублей), инженер Oracle (от 80 тысяч рублей), директор магазина (65,9 тысячи рублей), управляющий магазином (от 60 тысяч рублей) и логист (от 55 тысяч рублей), сообщает портал SuperJob.

Отметим, что для большинства вышеуказанных должностей работодатели искали людей со знанием английского языка.