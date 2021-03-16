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Общество16 марта 2021 14:02

250 тысяч рублей в месяц - самая высокооплачиваемая вакансия в Казани за март 2021 года

В число самых щедрых предложений работы за месяц вошли руководитель филиала, инженер, директор и управляющий в магазине
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Для большинства вышеуказанных должностей работодатели искали людей со знанием английского языка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте 2021 года жителям Казани предлагали должности, месячная зарплата на которых достигала нескольких сотен тысяч рублей. Так, в пятерку самых высокооплачиваемых предложений о работе вошли руководитель филиала (250 тысяч рублей), инженер Oracle (от 80 тысяч рублей), директор магазина (65,9 тысячи рублей), управляющий магазином (от 60 тысяч рублей) и логист (от 55 тысяч рублей), сообщает портал SuperJob.

Отметим, что для большинства вышеуказанных должностей работодатели искали людей со знанием английского языка.