Общественники предложили перевести в Татарстане время на час вперед

Смена часовых поясов, по мнению общественников, сможет обеспечить всех жителей России оптимальным балансом светлого и темного времени суток. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Общественники вновь заговорили о необходимости реформирования в России часовых поясов. Соответствующее сообщение они опубликовали на портале “Российской общественной инициативы”. Так, например, в Татарстане время предлагается перевести на час вперед.

Такая смена, по мнению общественников, сможет обеспечить всех жителей страны оптимальным балансом светлого и темного времени суток, что гарантирует им равные права. Ранее они определили, что разброс времени наступления «истинного полудня» по регионам России составляет более двух часов.