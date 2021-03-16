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Общество16 марта 2021 13:00

Общественники предложили перевести в Татарстане время на час вперед

Ранее они определили, что разброс времени наступления «истинного полудня» по регионам России сейчас составляет более двух часов
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Смена часовых поясов, по мнению общественников, сможет обеспечить всех жителей России оптимальным балансом светлого и темного времени суток.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Общественники вновь заговорили о необходимости реформирования в России часовых поясов. Соответствующее сообщение они опубликовали на портале “Российской общественной инициативы”. Так, например, в Татарстане время предлагается перевести на час вперед.

Такая смена, по мнению общественников, сможет обеспечить всех жителей страны оптимальным балансом светлого и темного времени суток, что гарантирует им равные права. Ранее они определили, что разброс времени наступления «истинного полудня» по регионам России составляет более двух часов.