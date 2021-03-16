Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил установить в Казани памятник воинам-интернационалистам

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Фото: прессс-служба Президент Татарстана

В казанской парке Победы появится еще один памятник - монумент, посвященный воинам-интернационалистам, “После боя”. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Исполкому города поручено благоустроить территорию, определиться с тем, кто будет следить за монументом, и начать работу по его установке.

Заметим, что ранее с инициативой появления в городе данного памятника выступили совет Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, республиканский Минкульт, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.