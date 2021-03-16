В Татарстане главврача Центра гигиены Анатолия Никифорова отправили под домашний арест

Уголовное дело было возбуждено после коллективной жалобы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении главы "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» Анатолия Никифорова возбудили после того, как его подчиненные по Буинскому, Дрожжановскому и Апастовскому районам коллективно пожаловались на превышение должностных полномочий.

Они рассказали, что главный врач выписывал премии всем, но требовал "поделиться" - вернуть ему лично от пяти до 10 тысяч рублей. Все это продолжалось более семи лет, с того момента, как Никифоров заступил на эту должность.

В настоящее время решением Буинского районного суда главврач на время следствия был отправлен под домашний арест на два месяца.