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Происшествия16 марта 2021 12:16

В Татарстане главврача Центра гигиены Анатолия Никифорова отправили под домашний арест

По версии следствия, он собирал с подчиненных "откаты"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Уголовное дело было возбуждено после коллективной жалобы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело в отношении главы "Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» Анатолия Никифорова возбудили после того, как его подчиненные по Буинскому, Дрожжановскому и Апастовскому районам коллективно пожаловались на превышение должностных полномочий.

Они рассказали, что главный врач выписывал премии всем, но требовал "поделиться" - вернуть ему лично от пяти до 10 тысяч рублей. Все это продолжалось более семи лет, с того момента, как Никифоров заступил на эту должность.

В настоящее время решением Буинского районного суда главврач на время следствия был отправлен под домашний арест на два месяца.

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