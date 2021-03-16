С субботы все желающие смогут оформить читательский билет, взять книгу домой или почитать ее в залах учреждения. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Национальная библиотека Татарстана возобновит выдачу книг с 20 марта. Ранее учреждение переехало в здание бывшего Национального культурного центра на улице Пушкина в Казани. К полноценному открытию там приготовили программу мероприятий: экскурсии, мастер-классы и клубы, кинопоказы и поэтический баттл.

С субботы все желающие смогут оформить читательский билет, взять книгу домой или почитать ее в залах учреждения. Библиотека будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00. Сдать книги при этом можно будет в специальный аппарат в любое время дня и ночи.