Число жертв коронавируса в Марий Эл достигло 188

В местных больницах продолжают находиться 164 больных COVID-19 пациентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердились смерти еще двух зараженных COVID-19 человек. Таким образом, число летальных случаев инфекции там достигло 188, сообщает федеральный опрештаб по борьбе с ее распространением.

С начала пандемии коронавирус в республике был диагностирован 12 198 людям, в том числе 25 - накануне. На сегодня большая их часть - 11 192 человека, выздоровела. По данным регионального Минздрава, в местных инфекционных стационарах продолжают находиться 164 зараженных COVID-19 пациентов.