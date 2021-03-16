В Чувашии подтвердили еще четыре смерти пациентов с коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 в республике подхватили 22 125 местных жителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Чувашии выявили 39 новых случаев COVID-19, выписали 27 переболевших им пациента и подтвердили смерть еще четырех пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в республике провели более 560 тысяч тестов на коронавирус, которые помогли диагностировать болезнь 22 125 людям. На сегодняшний день большинство из них - 20 208 человек, выздоровело, а 1 121 - скончался. Новые летальные случаи COVID-19 в регионе подтверждаются ежедневно уже четвертый месяц - с конца ноября 2020 года.