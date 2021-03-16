С начала пандемии инфекция в республике была диагностировали 18 782 людям. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса. Большинство из них в Казани (26 человек) и Набережных Челнах (8 человек). Все случаи заражения контактные.

В этот раз среди инфицированных один несовершеннолетний, четверым - от 18 до 30 лет, 10-м - от 30 до 50 лет, 13-ти - от 50 до 60 лет, 14-ти - от 60 до 70 лет, четверым - от 70 до 80 лет, троим - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 23 зараженным.

С начала пандемии коронавирус в Татарстане диагностировали 18 782 людям, из них болезнь смогли победить 15 419 человек, а 380 - скончались. В свою очередь вакцину от CVOID-19 сделали уже 105,3 тысячи местных жителей, сообщает Минздрав Татарстана.