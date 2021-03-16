В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

Под меднаблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее сейчас находятся 8 823 пациента. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на вторник, 16 марта, в Ульяновской области выявили 898 летальных случаев коронавируса, в том числе восемь - накануне. Вместе с тем, с начала пандемии инфекцию в регионе победили 45,9 тысячи из 48,3 тысячи заразившихся человек. Такие цифры сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В областном Роспотребнадзоре замечают, что на сегодня в регионе проведено 739,4 тысячи тестов на коронавирус, обследовано 705,8 тысячи человек. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее находятся 8 823 пациента.