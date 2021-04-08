Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ушел в отставку

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уходит в отставку, ради участия в выборах в Госдуму

- Полагаю, что, работая на благо жителей области в Государственной думе, смогу принести там больше пользы и эффективнее продвигать на федеральном уровне проекты развития региона. Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора, - объяснил свой уход Морозов и добавил. - Сегодня мир очень быстро меняется, ускоряются процессы в экономике, политической и социальной жизни. Надо давать дорогу управленцам нового поколения, людям с современными взглядами, чтобы не терять темпов развития.

Отметим, что кресло руководителя этого региона он занимал в течение последних 14 лет, а руководил регионом по сути все 16 лет. Его прошение об отставке должен еще утвердить президент России Владимир Путин.