Ремонт дороги в Аликовском районе Чувашии может обойтись почти в 212 миллионов рублей

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 27 апреля. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Чувашии собираются отремонтировать автомобильную дорогу Аликово – Старые Атаи – автодорога «Сура» (км 0+000 – км 15+500). На это власти республики готовы выделить почти 212 миллионов рублей (около 13 миллионов за километр). Соответствующий тендер, объявленный Чувашупрдором, появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, ремонт дороги пройдет в два этапа - с 1 июня по 31 августа 2021 года и с 1 июня по 31 августа 2022-го. Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 27 апреля.