Заместителем главы Минтруда Чувашии назначили Алексея Григорьева

Должность третьего замглавы ведомства была вакантна с февраля текущего года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместителем министра труда и социальной защиты Чувашии назначен Алексей Григорьев. Соответствующее распоряжение Кабмина республики за подписью Олега Николаева появилось во вторник, 16 марта, на официальном портале органов власти региона.

Заметим, что до назначения на должность замглавы Григорьев был начальником отдела социальных выплат в ведомстве. Теперь у министра труда Чувашии Алены Елизаровой три заместителя - Алексей Григорьев, Александр Колесников и Лариса Арсентьева.