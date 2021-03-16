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Общество16 марта 2021 17:04

В Казани отремонтируют улицу Беломорская

На участке от улицы Гудованцева до Химической уложат новый асфальт
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Работы будут проводиться по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Казани собираются отремонтировать 1,2 километра улицы Беломорская - от Гудованцева до Химической. Работы будут проводиться по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На участке уложат новый асфальт, а также заменят старые ограждения и дорожные знаки, сообщают в Минстранспорта Татарстана.

В текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Казанской агломерации отремонтируют 23 участка, 11 из которых расположены в городе. По итогу доля дорог агломерации, находящихся в хорошем состоянии, составит 84,5%