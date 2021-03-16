Почти на сутки без воды останется ряд домов в Приволжском районе Казани

Водоснабжение должно быть восстановлено к 9.00 пятницы, 19 марта. Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА

Утром в четверг, 18 марта, в ряде домов Приволжского района Казани отключат воду. Все дело в проведении работ на сетях водопровода.

Отключение коснется дома №1 на улице Габишева, домов №№97, 99, 101, 101а, 119 и 121 на улице Рихарда Зорге, а также дома №36 на улице Фучика. Вместе с тем воды не будет в детском реабилитационном центре по адресу: улица Рихарда Зорге, 103, и на стации метро “Дубравная”.

Водоснабжение должно быть восстановлено к 9.00 пятницы, 19 марта. Горожан просят заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые будут приниматься по телефону: +7(843)231-62-60. Сообщает МУП “Водоканал”.