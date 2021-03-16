В Ульяновской области ищут 16-летнюю девушку, которая пропала 12 марта

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Начались активные поиски 16-летней Алины Садреевой из рабочего поселка Ишеевка Ульяновского района, которая пропала еще в минувшую пятницу, 12 марта. Об этом сообщают члены поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Известно, что девушка ростом около 175 сантиметров имеет худощавое телосложение, светло-русые волосы и сине-зеленые глаза. На момент пропажи на ней была черная куртка, темно-синие джинсы, черные сапоги и белый шарф.

По мнению волонтеров, Алина может находиться в другом городе или районе. Просим всех, кто видел ее, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.