В Татарстане попал в аварию с экскаватором вахтовый автобус, пострадали два человека

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Столкновение многотонного экскаватора и вахтового автобуса ПАЗ произошло вчера, 15 марта, в 19.30 в промзоне Нижнекамска. Подробности аварии еще предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции, но уже известно, что автобус и экскаватор "не разошлись" на узком участке дороги.

Удар пришелся на сторону водителя автобуса Фото: МВД по РТ

Основной удар пришелся на сторону водителя автобуса. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили двух человек, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Технические средства сошлись на узкой дороге Фото: МВД по РТ

На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики "скорой помощи".