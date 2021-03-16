В Татарстане попал в аварию с экскаватором вахтовый автобус, пострадали два человека

С места происшествия
Фото: МВД по РТ
Столкновение многотонного экскаватора и вахтового автобуса ПАЗ произошло вчера, 15 марта, в 19.30 в промзоне Нижнекамска. Подробности аварии еще предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции, но уже известно, что автобус и экскаватор "не разошлись" на узком участке дороги.
Удар пришелся на сторону водителя автобуса
Фото: МВД по РТ
Основной удар пришелся на сторону водителя автобуса. В больницу с травмами различной степени тяжести доставили двух человек, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Технические средства сошлись на узкой дороге
Фото: МВД по РТ
На месте работали сотрудники правоохранительных органов и медики "скорой помощи".