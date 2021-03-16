В Казани главный режиссер ТЮЗа представит свой первый спектакль

Фото из архива театра

Казанский ТЮЗ в 2022 году отпразднует свой 90-летний юбилей, и к этому празднику коллектив начал готовиться заранее. Новый режиссер театра Радион Букаев представит 26 марта свою первую постановку - спектакля-пасьянса "Первый тайм".

- "Первый тайм" станет первым событием в рамках празднования 90-летия театра, - сообщили в пресс-службе театра. - В этой постановке народная артистка Татарстана Нина Калаганова вспомнит незабываемый период из ее жизни и жизни театра - 1970-1980 годы.

Для театра эти годы незабываемы: коллективами руководили главные режиссеры Феликс Григорьян и Леонид Верзуб, в нем играли выдающиеся актеры. Все они словно вернутся на сцену и ярким калейдоскопом пронесутся в воспоминаниях Нины Ивановны.

- Этот спектакль будет интересен всем, кто помнит актеров Казанского ТЮЗа советской эпохи, кому интересна история нашего театра. А также тем, кто любит слушать воспоминания - не заученный текст роли, а живую, непосредственную речь из закоулков человеческой памяти. Каждый спектакль будет неповторимым, - отметил Радион Букаев.

Второй спектакль к 90-летию театра будет посвящен эпохе Бориса Цейтлина, третий - периоду после пожара, когда в ТЮЗ пришло поколение молодых артистов-бардов, а в четвертом коллектив ТЮЗа вспомнит всю свою историю и постарается предсказать театр будущего.