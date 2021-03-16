В Казани внедорожник с пьяным водителем сбил насмерть пенсионерку

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Фото: Лика ИСАЕВА

Смертельный наезд произошел вчера, 15 марта, в 13.50 на улице Таежной в поселке Нагорный в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 51-летний водитель внедорожника "КИА" сел за руль пьяным, превысил допустимую скорость и сбил пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Удар был такой силы, что автомобиль после наезда перевернулся на бок и загородил проезд по улице.

- От полученных травм 65-летняя пенсионерка скончалась на месте наезда, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и причину появления пешехода на дороге.