В Татарстане число смертей от коронавируса достигло 380

В республике подтверждены еще пять летальных исходов COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 марта Минздрав Татарстана подтвердили пять новых смертей от коронавируса в республике. Так, очередными жертвами инфекции стали 80-ти, 72-х и 58-ми летние женщины, а также 79-ти и 66-ти летние мужчины. Таким образом, число смертей от COVID-19 в Татарстане достигло 380.

Напомним, что так же в этот понедельник стало известно, что за минувшие сутки в республике было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация понадобилась 17 инфицированным, остальные – 30 пациентов, получают лечение на дому.

Всего же с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 18 733 человек. Из которых 15 354 смогли выздороветь.