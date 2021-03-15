В Татарстане у школы обрушилась кровля

Здание школы одноэтажное 1970 года постройки. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 15 марта, в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в селе Сюрда Арского района у здания начальной школы (ул. Советская, 68) обрушилась кровля, обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС осмотрели одноэтажное строение 1970 года. По предварительным выводам, обрушение кровли произошло из-за ее ветхости.

- В здании располагаются начальная школа и детский сад. На момент происшествия в здании никого не было. Занятия завершены в 12.00. Всего в школе учились четыре ребенка, детский сад так же посещали четыре воспитанника, - отметили в МЧС Татарстана.

Планируется, что в связи с обрушением кровли дети будут учиться в средней школе села Новый Кинер, что в четырех километрах от их дома.

На момент происшествия в здании никого не было - занятия закончились. Фото: МЧС Татарстана

К слову, по факту произошедшего начата прокурорская проверка, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.