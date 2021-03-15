Новые эпизоды сериала Сергея Минаева «Девяностые» расскажут о выборах 1996 года

В начале 2021 года в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink прошла премьера документального проекта «Девяностые» писателя и журналиста Сергея Минаева. Первые две серии, получившие рекордные цифры просмотров на сервисах среди других документальных фильмов, рассказывали историю выхода альбома «Морская» группы Мумий Тролль и ночной жизни России в 90-е.

Три следующие серии документального проекта Сергея Минаева будут посвящены одному из самых главных событий постсоветской России, произошедшему ровно 25 лет назад — президентским выборам 1996 года. Премьера первой из трех серий состоится 19 марта в онлайн-сервисах more.tv и Wink.

- Есть события, которые меняют ход истории. Выборы 1996 года — как раз из таких. Мне повезло наблюдать их дважды: один раз в качестве участника, второй раз — при создании этого фильма, — рассказал автор проекта Сергей Минаев.

Во время работы над новыми сериями было взято более 30 интервью у непосредственных участников событий, среди которых Татьяна и Валентин Юмашевы, Константин Эрнст, Анатолий Чубайс, Владимир Жириновский, Александр Коржаков, Алексей Венедиктов и многие другие.

Впервые политики, экономисты, политтехнологи, принимавшие участие в предвыборной гонке как со стороны команды Ельцина, так и со стороны других кандидатов, рассказывают сенсационные подробности о том, как финансировалась кампания и какие технологии применялись для борьбы за голоса избирателей. Эксклюзивное интервью для фильма дал непосредственный участник знаменитого «дела о коробке из-под ксерокса» Аркадий Евстафьев.

Как Борис Ельцин и Геннадий Зюганов подошли к своим предвыборным кампаниям? Какой была расстановка политических сил? Почему, несмотря на поддержку большинства СМИ, лучших политтехнологов и денег «семибанкирщины» Ельцину не удалось победить в первом туре, и какой ценой далась победа во втором? Была ли она сфальсифицирована, и как сложилась бы история России, если бы тогда победил Зюганов?

Выборы 1996 года оставили после себя много этических, политических и профессиональных вопросов, ответы на которые историки, политологи и журналисты продолжают искать по сей день.

Многосерийный фильм-антология, который выходит в линейке more originals, создается студией Line Up и ее основателями продюсерами Данилой Шараповым (Mediaslovo) и Дмитрием Литвиновым (Planeta Inform).

Фото: предоставлено пресс-службой

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more.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,1 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим совместно с «Ростелекомом» более 46 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

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