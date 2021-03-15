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Происшествия15 марта 2021 17:25

Жительницу Татарстана подозревают в убийстве брата из-за его пьянства

Женщина задержана и отправлена под стражу
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Утверждается, что женщина вонзила нож в спину своего родственника.

Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 49-летней жительницы Бугульмы было возбуждено после того, как 11 марта в местной больнице скончался ее 46-летний брат. По версии следствия, старшая сестра расправилась с родственником, вонзив ему в спину нож. Хоть женщина сразу после этого и вызвала медиков, врачам не удалось спасти ее брата.

Во время допросов выяснилось, что родственники проживали в одной квартире, вместе с ними жил и 26-летний сын жертвы. Мужчины злоупотребляли спиртным, и в тот день отец тоже был сильно пьян. Сестра в свою очередь пригласила домой подругу с дочерью, и очень возмутилась, увидев брата пьяным.

- На время расследования женщина была взята под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

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