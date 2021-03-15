В Свияжске во время Масленицы 2021 снегоход сбил ребенка

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Наезд на 14-летнюю школьницу произошел 14 марта в Свияжске в самый разгар празднования Масленицы 2021. По предварительным данным, водитель снегохода перевозил двух пассажиров и на скорости врезался в прохожих, которые шли по дороге - четверых детей и четырех взрослых. Транспорт сбил одного из детей, который оказался прямо перед ним.

Ребенок отлетел на несколько метров. Водитель остановился, и взрослые мужчины, которые сопровождали детей, несколько раз ударили его и тот в итоге решил уехать.

Собственные источники "КП" в правоохранительных органах сообщили, что после ДТП в ЦРБ Зеленодольского района доставили пострадавшего в Свияжске подростка.

Происшествием заинтересовались в прокуратуре Татарстана.

- Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, при наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности, - сообщили в надзорном органе.

Предварительно установлено, что девочка получила травму плеча, после оказания медпомощи в условиях стационара была отпущена домой. Личность водителя снегохода пока не установлена.