В Йошкар-Оле временно ограничат движение транспорта по улице Суворова

Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По ночам с 17 по 18 марта включительно в Йошкар-Оле будет ограничено движения транспорта по улице Суворова. Все дело в том, что на участке от улицы Герцена до улицы Машиностроителей будут проводиться работы по расширению дороги и вывозу снега. Об этом сообщает администрация города.

Ночью 19 числа проезжая часть будет вновь доступна для водителей. До того времени их просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.