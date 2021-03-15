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Общество15 марта 2021 19:39

В Йошкар-Оле временно ограничат движение транспорта по улице Суворова

По ночам там будут проводиться работы по расширению проезжей части и вывозу снега
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По ночам с 17 по 18 марта включительно в Йошкар-Оле будет ограничено движения транспорта по улице Суворова. Все дело в том, что на участке от улицы Герцена до улицы Машиностроителей будут проводиться работы по расширению дороги и вывозу снега. Об этом сообщает администрация города.

Ночью 19 числа проезжая часть будет вновь доступна для водителей. До того времени их просят заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.