В Казани задержали двух подростков, которые расплачивались в магазинах и такси фальшивками

Злоумышленники платили фальшивками, а сдачу получали настоящими деньгами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В правоохранительные органы обратились казанские таксисты, которые стали жертвами фальшивомонетчиков. Почти все они рассказали одну и ту же историю. Получали заказ через сайт, в примечаниях - нужна сдача с 5 000-рублевой банкноты. В итоге клиенты расплачивались и, получив сдачу, оставляли водителей с фальшивками.

Позже в казанскую полицию обратились и продавцы магазинов. С ними также расплачивались поддельными купюрами достоинством 5 000 рублей.

Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых в этом и задержать. Ими оказались двое подростков в возрасте 16 лет. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье "Сбыт поддельных денег". Как уже успели установить в следственном комитетет Татарстана, подозреваемые приобрели через интернет 10 поддельных 5-тысячных купюр за 15 тысяч рублей. Две из них сбыли в торговых павильонах на Сибирском тракте. Еще шесть банкнот сбыли таксистам, а две пришлось выбросить - они оказались повреждены.

- Причастность к совершению преступления оба признали в полном объеме. Следователем в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки и надлежащем поведении, - сообщили в следственном комитете Татарстана.