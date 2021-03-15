ГИБДД раскрыла места установки дорожных камер в Татарстане

Многим это поможет сохранить семейный бюджет - не придется выплачивать административный штраф. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все автолюбители, которые проживают в Татарстане или посещают регион проездом, теперь смогут не только заранее выбрать маршрут, но и сделать это с учетом разрешенной скорости по местным дорогам. Дело в том, что на сайте Госавтоинспекции появилась схема мест, где расположены камеры, фиксирующие соблюдения правил дорожного движения.

Выбор скоростного режима на маршруте следования поможет водителю не только соблюдать ПДД, но и сохранить семейный бюджет - не придется выплачивать административный штраф.