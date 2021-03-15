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Общество15 марта 2021 16:32

ГИБДД раскрыла места установки дорожных камер в Татарстане

Схему опубликовали на сайте ведомства
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Многим это поможет сохранить семейный бюджет - не придется выплачивать административный штраф.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все автолюбители, которые проживают в Татарстане или посещают регион проездом, теперь смогут не только заранее выбрать маршрут, но и сделать это с учетом разрешенной скорости по местным дорогам. Дело в том, что на сайте Госавтоинспекции появилась схема мест, где расположены камеры, фиксирующие соблюдения правил дорожного движения.

Выбор скоростного режима на маршруте следования поможет водителю не только соблюдать ПДД, но и сохранить семейный бюджет - не придется выплачивать административный штраф.