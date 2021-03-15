Казанцы смогут увидеть мультфильм "Айнбо. Сердце Амазонии" за сутки до его официальной премьеры в России

Фото: кадр из мультфильма

В среду, 17 марта, в Казани в кинотеатре “Синема 5” (ТЦ “Парк Хаус) состоится предпоказ мультфильма “Айнбо. Сердце Амазонии”. Премьера картины в России запланирована на 18 число.

Мультфильм рассказывает о бесстрашной Айнбо, которая родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

В мировой прокат “Сердце Амазонии” вышло еще 3 марта и на данный момент картина собрала уже более 401 тысячи долларов США.