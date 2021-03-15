“За что такие деньги не понятно”: казанцы пожаловались на счета за коммуналку

Горожане признались, что живя в трехкомнатных квартирах, платят за ЖКУ от 9 до 12 тысяч рублей ежемесячно. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Казани вновь подняли вопрос высокой стоимости коммунальных услуг в городе. Все началось с того, что некто Эрис Э., проживающая в однокомнатной квартире, пожаловалась на квартплату в размере 5 тысяч рублей.

- Нас в этом доме не обкрадывают? Жила до этого в более менее новом доме. А этот дом 90-х годов, ремонта вообще нет, не обслуживается, за что такие деньги не понятно, - написала женщина в одной из городских групп в социальной сети.

Горожане тут же начали делиться с ней своими историями. Так, сообщалось, что живя в трехкомнатных квартирах, они платят за коммуналку от 9 до 12 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от площади. Не легче и обладателям “двушек”.

- За “двушку” 11 тысяч прислали. Пойду разбираться, - пишет Юлия Ш.

- 8 тысяч пришло за “двушку”, - добавляет Снежана Е.

Напомним, ранее мать-одиночка из Казани пожаловалась на квартплату в размере 31,5 тысячи рублей. В этом разбирались сотрудники прокуратуры и Минстроя Татарстана.