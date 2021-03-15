В Марий Эл в ДТП с двумя авто пострадали четыре человека

Все, что осталось от ВАЗа Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 15 марта, в 7.00 на 89 километре автодороги "Йошкар-Ола – Зеленодольск". По предварительным данным, девушка-водитель за рулем отечественной легковушки на скорости не справилась с управлением и ее выбросило на встречку. Там ее автомобиль врезался в иномарку Renault, после чего одна из машин вынесло на обочину, где в этот момент находился пешеход.

Иномарка после столкновения Фото: МВД по Марий Эл

- В результате аварии пострадало четыре человека, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл. - На месте столкновения работают сотрудники правоохранительных ведомств, обстоятельства произошедшего уточняются.