В Чебоксарах двое приятелей ограбили подростка и угнали маршрутку

Подозреваемых задержали, решается вопрос об их аресте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

12 марта в Чебоксарах в одном из дворов на проспекте Мира двое пьяных злоумышленников поссорились с незнакомыми подростками. Один из взрослых приятелей – 22-летний подозреваемый, сорвал с головы 12-летнем мальчика шапку, а его 24-летний предполагаемый подельник достал нож и начал угрожать ребенку.

После этого злоумышленники уехали на маршрутке №262. Находясь в ней, они учинили ссору с 36-летним водителем. Тот был вынужден прекратить движение на остановке «Дом Печати». Где мужчина и злоумышленники вместе вышли на улицу.

Там, по версии следствия, приятели угрожали водителю ножом. В итоге, 22-летний подозреваемый сел за руль маршрутки и угнал ее. На тот момент пассажиров в салоне микроавтобуса не было. Через некоторое время злоумышленник совершил мелкое ДТП на улице Привокзальная, после чего бросил машину и скрылся.

24-летнего подозреваемого задержали в тот же день, а его 22-летнего приятеля – ранее уже судимого жителя Новочебоксарска, лишь 14 марта.

- Материалы по угону маршрутки, хулиганству и грабежу были объединены в одно уголовное дело. Решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства о заключении подозреваемых под стражу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.