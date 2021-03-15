Число летальных случаев COVID-19 в Марий Эл достигло 186

В инфекционных стационарах региона продолжают оставаться на лечении 164 пациента с COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на понедельник, 15 марта, в Марий Эл скончались 186 больных коронавирусом человек. Последний летальный случай инфекции там был подтвержден накануне, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в республике диагностировали 12 173 людям, в том числе 25 - накануне. Большинство зараженных - 11 159 человек, уже выздоровело. В региональном Минздраве замечают, что в инфекционных стационарах продолжают оставаться на лечении 164 пациента с COVID-19.