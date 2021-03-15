Гол Кварацхелии в ворота "УФы" стал 2 700 в истории "Рубина" в чемпионатах страны

Фото: ФК "Рубин".

Каждый матч в весенней части чемпионата футболисты "Рубина" либо прерывают неудачную серию, либо обновляют рекорды. Напомним, что сперва казанцы обыграли "Спартак" в Москве, чего не могли сделать более 10 лет. Затем одолели "Зенит" в Казани, чего не было 7 лет. Неприятных серий в противостоянии с "Уфой" не было. Однако в матч случилось приятное событие.

Второй гол в матче, который забил Хвича Кварацхелия с передачи Михаила Костюкова стал 2 700 в истории клуба в рамках чемпионатов страны.

Отметим, что в минувшем туре "Рубин" обыграл "Уфу" 3:0 и теперь занимает 6 место в турнирной таблице, набрав 37 очков.