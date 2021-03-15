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Коронавирус Covid-1915 марта 2021 13:42

В Чувашии подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

Число летальных случаев инфекции там достигло 1 117
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем, накануне в республике выявили 39 новых случаев COVID-19 и выписали 33 переболевших им пациента.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 39 случаев коронавируса, выписали 33 переболевших им пациента и подтвердили смерть шести зараженных. Таким образом, с начала пандемии в республике инфекцию выявили у 22 086 человек, 20 181 из которых выздоровели, а 1 117 - скончались. Такие цифры в понедельник, 15 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что новые летальные случаи коронавируса в регионе подтверждаются ежедневно с конца ноября 2020 года. Только с начала марта число жертв инфекции в Чувашии увеличилось на 77.