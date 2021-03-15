В Чувашии подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

Вместе с тем, накануне в республике выявили 39 новых случаев COVID-19 и выписали 33 переболевших им пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 39 случаев коронавируса, выписали 33 переболевших им пациента и подтвердили смерть шести зараженных. Таким образом, с начала пандемии в республике инфекцию выявили у 22 086 человек, 20 181 из которых выздоровели, а 1 117 - скончались. Такие цифры в понедельник, 15 марта, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Отметим, что новые летальные случаи коронавируса в регионе подтверждаются ежедневно с конца ноября 2020 года. Только с начала марта число жертв инфекции в Чувашии увеличилось на 77.