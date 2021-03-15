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Спорт15 марта 2021 14:01

Денис Макаров из "Рубина" сыграет за сборную России на молодежном чемпионате Европы

Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил состав игроков, которые примут участие в чемпионате Европы. Из-за пандемии коронавируса турнир, который должен был состояться в прошлом году, перенесли на 2021-й. Групповой турнир решили провести в марте.

В итоговую заявку попал и полузащитник "Рубина" Денис Макаров. В нынешнем сезоне он стал твердым игроком основы казанского клуба, забив уже 6 мячей. В том числе в ворота "Зенита" и ЦСКА. Оба раза, кстати, его точные удары приносили "Рубину" победу.

Подготовку к молодежному чемпионату Европы сборная России начнёт 18 марта в Новогорске. Групповой этап пройдет в венгерских городах Дьер и Сомбатхей. Соперниками россиян станут сборные Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.