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Общество15 марта 2021 11:23

В Казани пик весеннего половодья 2021 прогнозируется на конец апреля

Быстрого таяние снега при этом не ожидается
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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На карту участков, которые может подтопить весной, занесено 12 казанских поселков.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Резких повышений температуры и, как следствие, быстрого снеготаяния не ожидается, но в Казани все равно началась подготовка к весеннему половодью 2021. Его пик прогнозируется на конец апреля.

Для оперативного реагирования уже подготовлены 136 групп, 124 единицы техники и 15 пунктов временного размещения людей на более чем 5,2 тысячи мест. На данный момент проведен обход 85% домовладений, подверженных подтоплению.

- Для беспрепятственного движения талых вод по рекам расчистили от кустарников и мусора территорию у мостов через малые реки в городских поселках. Коммунальные службы продолжают вывоз снега с улиц, на сегодня вывезено более 800 тысячи тонн снега – в четыре раза больше, чем в прошлом году. Для предотвращения подтопления вывезен снег с территории вокруг всех 34 пешеходных подземных переходов, очищены от грязи и мусора их водоприемные лотки. На особом контроле МУП «Водоканал» находятся гидротехнические сооружения города, - замечают в мэрии города.

На карту участков, которые может подтопить весной 2021 года, занесено 12 казанских поселков: Ягодная Слобода, Дружба, Савиново, Карьер, Аки, Новая Сосновка, Царицино, Вознесенское, Малые Клыки, Первомайский, Салмачи, Борисково и Мирный.