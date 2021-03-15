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Происшествия15 марта 2021 11:06

В Йошкар-Оле женщина-водитель на иномарке врезалась в дерево

От госпитализации она отказалась
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

Фото: МВД по Марий Эл

В воскресенье, 14 марта, в 8.00 произошло дорожно-транспортное происшествие на бульваре Победы в столица Марий Эл. По предварительным данным, 47-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой Renault, не учла дорожные и метеорологические условия, превысила скорость и не справилась с управлением. В результате этого ее легковушка врезалась в дерево.

- В результате аварии женщина-водитель получила травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Выяснилось, что в 2020 году виновница ДТП была более 20 раз привлечена к административной ответственности за превышение скорости.

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