В Йошкар-Оле женщина-водитель на иномарке врезалась в дерево

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

В воскресенье, 14 марта, в 8.00 произошло дорожно-транспортное происшествие на бульваре Победы в столица Марий Эл. По предварительным данным, 47-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой Renault, не учла дорожные и метеорологические условия, превысила скорость и не справилась с управлением. В результате этого ее легковушка врезалась в дерево.

- В результате аварии женщина-водитель получила травмы, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Выяснилось, что в 2020 году виновница ДТП была более 20 раз привлечена к административной ответственности за превышение скорости.