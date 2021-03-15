Мэр Нижнекамска Айдар Метшин сделал прививку от коронавируса

Фото: прессс-служба Главы Нижнекмского муниципального района

Накануне мэр Нижнекамска Айдар Метшин, как и обещал, сделал прививку от коронавируса. Первый компонент вакцины он получил в поликлинике №2 Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы. Разрешение на вакцинацию медики дали ему только после обследования и заполнения специальной анкеты.

- В поликлинике мы пообщались и с медиками, и с пациентами, которые рассказали, что после прививки у нижнекамцев не возникало осложнений. Ситуация с коронавирусной инфекцией в нашем районе стабильная, но хочу напомнить, что только коллективный иммунитет сможет защитить нас от инфекции, - заметил градоначальник.

О своем самочувствии после вакцинации он высказался положительно.

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