Мэрия Чебоксар готова потратить более 2 миллионов рублей на техобслуживание беспилотников

Работы должны быть проведены до 20 мая. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэрия Чебоксар ищет подрядчика, который провел бы техническое обслуживание беспилотников ZALA 421-16E. На это ему готовы выделить до 2,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, работы должны быть проведены до 20 мая. Помимо беспилотников, техобслуживание ждет видеокамеру, инфракрасную камеру, фотоаппарат, две наземные станции управления, два блока антенн и зарядную станцию.

Отметим, что два беспилотных летательных аппарата, две наземные станции управления на базе ноутбуков, а также несколько модулей и аксессуаров администрация города приобрела три года назад - в марте 2017 года. На это было потрачено более 12 миллионов рублей.