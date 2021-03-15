В Набережных Челнах завершились поиски 16-летней школьницы

Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"

В минувшие выходные в Набережных Челнах завершились поиски 16-летней Алины Шакировой. Напомним, девушка ушла из дома в Новом городе 10 марта и пропала. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательных отрядов. Где именно все эти дни находилась школьница, и почему она не выходила на связь с родными, не сообщается.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 17-летную Светлану Белашову - воспитанницу Чистопольского детского дома. Девушка покинула учреждение 6 ноября, и с тех пор о ней ничего неизвестно. В розыск ее объявили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Татарстана, одновременно возбудив уголовное дело по статье "Убийство".