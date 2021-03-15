Масленицу на казанском озере Лебяжье посетили более 26 тысяч человек

Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани.

В воскресенье, 14 марта, на территория озера Малое Лебяжье в Казани традиционно отметили Масленицу. Гуляния посетили более 26 тысяч человек. Для них была подготовлена обширная программа – конкурсы, русские народные игры, зимние забавы и выступления артистов. Хедлайнером концерта стала популярная в 2000-х годах группа “Вирус”.

Кроме этого, на празднике подвели итоги фотоконкурса. Горожане заранее сделали более ста фотографии с блинами, чтобы получить подарки от спонсоров казанской Масленицы. Гуляния завершились обрядом сжигания чучела.