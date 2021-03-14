Остался на морозе в одной футболке: Спасатели пришли на помощь замерзавшему на трассе дальнобойщику

Фото: МЧС Татарстана.

Минувшей ночью в службу спасения поступил сигнал от водителя грузовика. По словам мужчины, он остановился на обочине дороги на Мамадышском тракте в районе пересечения с трассой М7. Он вышел из машины, но обратно попасть не смог. Дверь захлопнулась, а ключи остались в кабине. Самостоятельно попасть в кабину он не мог. Более того, мужчина оказался на морозе в одной футболке.

Прибывшие на вызов спасатели отправили дальнобойщика отогреваться в свою машину, а они в это время разблокировали дверь фуры.