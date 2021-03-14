Погода в Татарстане 15 марта 2021: метель, гололед и снежные заносы

Снегопады прогнозируют на всей территории республики. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На календаре середина марта, но погода в Татарстане далеко не весенняя. Так, 15 марта в Татарстане будет облачно, ночью снег, местами сильный. Утром и днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами умеренный снег. В отдельных районах метель и гололед. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывами до 15-20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью -составит от 5 до 10 градусов мороза. Днем - до 2 градусов тепла. На дорогах снежные заносы и гололедица.