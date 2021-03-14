Чувашские автоинспекторы помогли водителю вытащить застрявший в снегу автомобиль

Фото: МВД Чувашии.

Автоинспекторы пришли на помощь водителю, чья машина застряла в снегу. Об этом стало известно из письма, поступившего в адрес руководства МВД республики. В обращении мужчина благодарит сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Алатырский» за своевременную помощь.

«Я попал в очень тяжелую ситуацию при следовании в сторону Чебоксар. 5 марта около 12 часов мой автомобиль застрял в снегу возле поселка Явлеи. За помощью обратился в отдел ГИБДД Алатырского района. Я не знаю имен сотрудников полиции, но хорошо, если бы на них ровнялись другие. Огромное им спасибо!», - сказано в письме.

Полицейскими, подоспевшими на помощь, оказались инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД России «Алатырский» Евгений Егоров и Михаил Ивантеев.