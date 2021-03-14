Долгое время страдал циррозом печени: Ульяновские врачи провели уникальную операцию, остановив кровотечение из вен пищевода

Фото: пресс-служба минздрава Ульяновской области.

Ульяновские хирурги выполнили уникальную операцию, благодаря которой удалось остановить кровотечение из вен пищевода пациента. За всю историю деятельности хирургической службы Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова операция подобного уровня проводилась в четвертый раз.

Молодой мужчина поступил в хирургическое отделение УОКЦСВМП имени Е.М. Чучкалова с признаками массивного желудочно-кишечного кровотечения. В ходе обследования врачи установили, что пациент длительное время страдает циррозом печени, портальной гипертензией частым рецидивирующим кровотечением из вен пищевода, по поводу чего он неоднократно находился на стационарном лечении в хирургических отделениях города Ульяновска, где ему проводилось интенсивное консервативное лечение. В данном случае, консервативная терапия не была эффективна и с целью остановки кровотечения мужчине выполнили сложную хирургическую операцию азигопортального разобщения. На данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно, выписан на амбулаторное лечение.

- Полное название операции - трансабдоминальная пищеводная транссекция со спленэктомией и пластикой пилорического отдела желудка. Ее преимущество заключается в том, что достаточно надежно разрывается сосудистая связь между портальной системой кровообращения и венами грудной клетки, что предотвращает рецидив кровотечений на 5-6 лет. Это оперативное вмешательство сложное как для хирурга, так и для пациента, потому что выполняется при крайне низких показателях красной крови, нормальные показателей у пациента становятся только после операции, - рассказывает заведующий хирургическим отделением №5 УОКЦСВМП имени Е.М. Чучкалова Виктор Бесов.

Специалисты отмечают, что портальная гипертензия является одним из серьезных осложнений цирроза печени поздней стадии и оказывается одной из основных причин смерти. Этот недуг вызван увеличением давления в воротной вене. Патология приводит к асциту, внутренним кровотечениям, а также к варикозу вен желудка и пищевода. Стандартом консервативной терапии является установка специального зонда Блэкмора-Сенгстакена и медикаментозная терапия. Однако такая терапия помогает далеко не всем.