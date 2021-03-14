Более 22 тысяч многодетных семей в Татарстане не получили земельные участки

39 тысяч семей уже удалось обеспечить участками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в списки на получение земельных участков включено более 61 тысячи многодетных семей, из них 39 тысяч семей обеспечено земельными участками. Такие данные привел министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

Общая площадь земель, переданных многодетным семьям, составила 4 044 гектаров. На сегодня по республике не обеспечено земельными участками более 22 тысяч многодетных семей.

Как отметил Фаниль Аглиуллин, по итогам 2020 года работа выполнена в 6 районах от 80 до 90%, в 9 районах - от 90 до 99%. А в 21 муниципальном образовании все включенные в списки многодетные семьи обеспечены земельными участками.

За предыдущий год в Татарстане предоставлено 3 356 участков, в текущем году – 657.

Министр земельных и имущественных отношений РТ также подчеркнул: с учетом имеющихся в наличии участков в настоящее время дефицит по республике составляет более 18 тысяч участков.

Подробнее он остановился на ситуации по городским округам. Так, почти 70% дефицита приходится на города Казань и Набережные Челны. По Казани 15 158 многодетных семей включены в списки, их них получили земельные участки 6 394 семей.

Муниципальные массивы в поселках Сокуры и Каймары освоены. Продолжается работа по освоению федеральных массивов.

В Набережных Челнах 8 083 многодетных семей включены в списки, из них получили земельные участки – 3 130. Муниципальные массивы в селах Азьмушкино – микрорайон «Подсолнухи», Семекеево и Ильбухтино полностью освоены. По Калмашу продолжается предоставление земельных участков.