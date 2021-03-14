Предлагал 1000 рублей: В Ульяновской области водитель пытался дать взятку автоинспектору

Водитель пытался избежать штрафа за выезд на встречную полосу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

12 марта около 16:20 часов в Димитровграде сотрудники ДПС зафиксировали нарушение правил дорожного движения: водитель «Хендай Солярис» решил схитрить и объехать машины, стоявшие перед закрытым железнодорожным переездом. ПРи этом, он выехал на встречку, да еще и под запрещающий знак проехал.

Желая избежать ответственности водитель решил "договориться" с автоинспекторами, но попытка не удалась. От взятки в 1000 рублей автоинспектор отказался.

- УМВД России по Ульяновской области напоминает, что получение и дача взятки являются уголовным преступлением, за совершение которого российское законодательство предусматривает санкции от штрафа до лишения свободы, - отметили в пресс-службе МВД региона.