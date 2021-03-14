Мошенники обманули двух татарстанцев: Почему люди продолжают верить аферистам

В обоих случаях аферисты представлялись сотрудниками банков. Фото: Мария ЛЕНЦ

Татарстанцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Очередными жертвами аферистов стали два жителя Елабужского района республики. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В обоих случаях мошенники действовали по аналогичной схеме. Аферисты звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками банка. Потерпевшим сообщали, что неизвестные лица оформили на их имена кредиты.

В первом случае 43-летнего местного жителя попросили продиктовать данные банковской карты, убедив, что эти данные нужны для отмены операции по оформлению кредита. Позднее ему сообщили, что операцию они отменить не могут, так как денежные средства уже поступили на счет, в связи с чем необходимо их снять и положить на указанный ими счет, якобы для погашения кредита. Доверившись лжебанкирам потерпевший выполнил все их указания и лишился 200 тысяч рублей.

Во втором случае – 29-летней местной жительнице также сообщили, что на ее имя неизвестные оформили кредит, и чтобы его аннулировать необходимо действовать по их инструкции, однако елабужанка не поверила звонившим. Тогда аферисты сообщили, что ей на сотовый телефон сейчас перезвонят сотрудники правоохранительных органов, которые знают о данном случае мошенничества.

Через некоторое время ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, подтвердил правдивость слов «лжебанкиров». После чего потерпевшей вновь перезвонили аферисты и попросили через онлайн банк оформить кредит, а полученные денежные средства перевести на «резервный счет». Поверив звонившим, женщина оформила на свое имя кредит и полученные денежные средства через банкомат стала переводить на указанные счета. Однако через некоторое время поняла, что ее обманывают мошенники и прекратила перечислять деньги. Сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей.

- МВД по Республике Татарстан предупреждает! Вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, обратился к вам по имени отчеству, знает, где живете и сообщил, что с вашей карты происходит списание денежных средств, или на вас неизвестные оформили кредит, либо проведена сомнительная оплата за товар, который вы не покупали - прервите разговор – это мошенник! - рассказали в пресс-службе МВД РТ.