Изменение автобусного маршрута № 1 в Ульяновске: Как теперь можно добраться до аэропорта

Автобусный маршрут заработал с начала марта. Фото: Татьяна Коркина

Автобусный маршрут №1 «Аэропорт Баратаевка - Центробанк», связывающий международный аэропорт с центральной частью города, заработал в Ульяновске с 1 марта. По информации управления дорожного хозяйства и транспорта, с 12 марта изменилось расписание движения данного маршрута.

От Центробанка автобус отправляется в 7:15, 10:15, 13:15, 16:15 и 19:15.

Отъезд от аэропорта – в 8:15, 11:15, 14:15, 17:15 и 20:15.

Схема следования маршрута: аэропорт Баратаевка – Московское шоссе – проспект Олимпийский – улица Кузоватовская – улица Рябикова – улица Октябрьская – улица Минаева – улица Гончарова – Центробанк.