Более 500 человек вышли на старт казанского лыжного марафона

Фото: мэрия Казани.

13 марта на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино прошел 54-й Казанский лыжный марафон. В нем приняли участие более 500 человек. Спортсмены и любители преодолели дистанции в 5, 25, 50 километров. Призовой фонд соревнований составил 600 тысяч рублей.

По итогам марафона победителями в забеге на 50 километров среди женщин стала Вероника Лопатина из Пермского края, среди мужчин – Глеб Ретивых, представитель Тюмени. Он является неоднократным призером чемпионатов мира в спринтерских гонках, чемпионом России в командном спринте свободным стилем, чемпионом мира среди юниоров, призером многих гонок международного и всероссийского значения, мастером спорта России международного класса по лыжным гонкам.

Особенностью марафона в этом году стало проведение специального благотворительного забега на 1 километр. В нем приняла участие Анфиса Резцова – заслуженный мастер спорта СССР, советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.

Напомним, Казанский лыжный марафон проводится с 24 марта 1968 года. В 2017 году 50-й, юбилейный марафон вошел в серию Russialoppet. Тогда в забегах на дистанциях 5, 25 и 50 километров приняли участие более 600 человек из 30 городов России.