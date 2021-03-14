Волейболистки "Динамо" поиграли главному конкуренту, но выиграли регулярный чемпионат

Фото: ВК "Динамо- Ак Барс".

На десерт в регулярном чемпионате женской суперлиги остался самый желанный матч - противостояние двух "Динамо", казанского и московского. Обе команды гарантировали себе участие в финале шести, оккупировав две первые строчки в турнирной таблице. В очном противостоянии они должны были определить, кто же выиграет регулярку.

Начало осталось за казанскими волейболистками. которые смогли взять первые две партии с одинаковым счетом 25:17. В третьем сете завязалась серьезная борьба и победитель определился только на "тянучке". Москвички выиграли 27:25 и, тем самым, переломили ход игры.

Четвертую партию "Динамо" из российской столицы выиграло 25:18, а в решающем сете москвички вновь были сильне - 15:12. В итоге 3:2 в пользу "Динамо" московского.

К слову, несмотря на поражение, именно казанское "Динамо" финишировало на первом месте, опередив московский клуб за счет лучшей разницы выигранных и проигранных партий.